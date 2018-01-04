Trump'ın Beyaz Saray'da cep telefonunu yasakladığı iddia edildi
ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray görevlilerine çalışma saatleri içerisinde kişisel cep telefonu kullanmayı yasakladığı ileri sürüldü.
- AA
Bloomberg'in haberine göre, iki Beyaz Saray yetkilisi, Trump'ın Özel Kalem Müdürü John Kelly'nin güvenlik endişelerini gerekçe göstererek personelin çalışma saatleri içerisinde kişisel cep telefonlarını kullanmasını yasakladığını bildirdi.
Yetkililer, yasağın cuma gününden itibaren yürürlüğe gireceğini belirtti.
Bazı Beyaz Saray çalışanları ise iş telefonlarını kişisel amaçlarla kullanmadıklarını belirterek yasakla iş saatleri sırasında aileleriyle iletişim kuramayacakları endişesi taşıdıklarını dile getirdi.
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