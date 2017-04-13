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Trump'tan Çin'e sert Kuzey Kore mesajı!

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore ile yaşanan krize dair yaptığı açıklamada, Çin'in konuyla ilgileneceğine inandığını, aksi takdirde ABD'nin ilgileneceğini vurguladı.

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Twitter hesabından açıklamada bulunan Trump, "Çin'in kuzey Kore'yle gereğince ilgileneceğine inanıyorum. Bunu yapamazlarsa, ABD müttefikleriyle beraber ilgilenecek!" dedi.

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