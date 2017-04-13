Trump'tan Çin'e sert Kuzey Kore mesajı!
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore ile yaşanan krize dair yaptığı açıklamada, Çin'in konuyla ilgileneceğine inandığını, aksi takdirde ABD'nin ilgileneceğini vurguladı.
Twitter hesabından açıklamada bulunan Trump, "Çin'in kuzey Kore'yle gereğince ilgileneceğine inanıyorum. Bunu yapamazlarsa, ABD müttefikleriyle beraber ilgilenecek!" dedi.
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