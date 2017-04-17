Donald Trump, Erdoğan'ı telefonla arayarak referandumdan dolayı kutladı
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak referandumdan dolayı kutladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak referandumdan dolayı kutladı.
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