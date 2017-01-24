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ABD Başkanı Trump'tan FBI Başkanı'na şok hareket!

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı toplantıda FBI Başkanı Robert Mueller'ı yanına çağırırken yaptığı hareket olay oldu.

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Sosyal medyada hızla yayılan videoya yapılan yorumlarda başkanlık yarışında kendisine önemli katkılar sağlayan FBI Başkanı'nı öpücükle yayına çağırmasından daha doğal bir şey olamaz şeklinde yorumlar yapıldı.  

 

 

 

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