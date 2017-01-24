ABD Başkanı Trump'tan FBI Başkanı'na şok hareket!
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı toplantıda FBI Başkanı Robert Mueller'ı yanına çağırırken yaptığı hareket olay oldu.
Sosyal medyada hızla yayılan videoya yapılan yorumlarda başkanlık yarışında kendisine önemli katkılar sağlayan FBI Başkanı'nı öpücükle yayına çağırmasından daha doğal bir şey olamaz şeklinde yorumlar yapıldı.
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