Trump'tan İç Güvenlik Bakanlığı için kadın aday

ABD Başkanı Donald Trump, Özel Kalem Müdürü John Kelly'nin yardımcılığını yapan Kirstjen Nielsen'i (45) İç Güvenlik Bakanlığına aday gösterdiğini açıkladı.

Beyaz Saray'dan konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada Nielsen'in iç güvenlikle ilgili konularda oldukça geniş bir birikime sahip olduğu ve bakanlığı çok iyi tanıdığına işaret edildi. Ayrıca Nielsen'in, İç Güvenlik Bakanlığı bünyesinde iki ayrı yönetim döneminde görev yaptıktan sonra bu bakanlığa aday gösterilen ilk kişi olduğuna da dikkat çekildi.

Nielsen'in Trump yönetiminden önce 43. ABD Başkanı George W. Bush döneminde bakanlığın birçok kademesinde uzun süre hizmet ettiği not edilirken, Kongre bünyesinde aldığı görevlere de yer verildi.

Aynı zamanda George Washington Üniversitesinin İç ve Siber Güvenlik Merkezinde de dersler veren Nielsen, son dönemde öne çıkan en başarılı kadın bürokratlardan biri olarak gösteriliyor.

Nielsen'in bakanlık koltuğuna oturabilmesi için Kongredeki onay sürecinden geçmesi gerekiyor.

Trump'ın ocak ayında göreve gelmesinden sonra İç Güvenlik Bakanı olan Kelly'nin yardımcısı olarak bakanlıkta göreve başlayan Nielsen, Kelly ile birlikte temmuz ayında Beyaz Saray'a geçiş yapmıştı. Trump, eski özel kalem müdürü Reince Priebus'un görevine son vermesinin ardından dönemin İç Güvenlik Bakanı ve emekli asker Kelly'yi bu göreve getirmişti.