Son Dakika Haberleri E-gazete 12Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Trump'tan İç Güvenlik Bakanlığı için kadın aday

ABD Başkanı Trump, Özel Kalem Müdürü Kelly'nin yardımcısı Nielsen'i İç Güvenlik Bakanlığına aday gösterdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Başkanı Donald Trump, Özel Kalem Müdürü John Kelly'nin yardımcılığını yapan Kirstjen Nielsen'i (45) İç Güvenlik Bakanlığına aday gösterdiğini açıkladı.

Beyaz Saray'dan konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada Nielsen'in iç güvenlikle ilgili konularda oldukça geniş bir birikime sahip olduğu ve bakanlığı çok iyi tanıdığına işaret edildi. Ayrıca Nielsen'in, İç Güvenlik Bakanlığı bünyesinde iki ayrı yönetim döneminde görev yaptıktan sonra bu bakanlığa aday gösterilen ilk kişi olduğuna da dikkat çekildi.

Nielsen'in Trump yönetiminden önce 43. ABD Başkanı George W. Bush döneminde bakanlığın birçok kademesinde uzun süre hizmet ettiği not edilirken, Kongre bünyesinde aldığı görevlere de yer verildi.

Aynı zamanda George Washington Üniversitesinin İç ve Siber Güvenlik Merkezinde de dersler veren Nielsen, son dönemde öne çıkan en başarılı kadın bürokratlardan biri olarak gösteriliyor.

Nielsen'in bakanlık koltuğuna oturabilmesi için Kongredeki onay sürecinden geçmesi gerekiyor.

Trump'ın ocak ayında göreve gelmesinden sonra İç Güvenlik Bakanı olan Kelly'nin yardımcısı olarak bakanlıkta göreve başlayan Nielsen, Kelly ile birlikte temmuz ayında Beyaz Saray'a geçiş yapmıştı. Trump, eski özel kalem müdürü Reince Priebus'un görevine son vermesinin ardından dönemin İç Güvenlik Bakanı ve emekli asker Kelly'yi bu göreve getirmişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Tüpraş'ta patlama meydana geldi:

Tüpraş'ta patlama meydana geldi:

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA