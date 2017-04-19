Trump'tan İran yaptırımlarına inceleme talimatı

Yazılı bir açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson imzasıyla Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan’a İran’la ilgili bir bilgilendirme mektubu gönderildiğini duyurdu.

‘İran terörizme destek olmaya devam ediyor’ başlığıyla yapılan açıklamada, (ABD Dışişleri Bakanı Donald) Trump yönetiminin, 2015 yılında (eski ABD Başkanı Barack) Obama döneminde İran’la imzalanan nükleer anlaşmayı detaylı şekilde incelediği ifade edildi.

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İRAN NÜKLEER ANLAŞMAYA UYUYOR AMA TERÖRE DESTEK VERİYOR’

Mektupta, 18 Nisan 2017 tarihi itibarıyla İran’ın ‘nükleer anlaşma koşullarını yerine getirmeye devam ettiği’ kaydedildi.

Buna karşın Tahran hükümetinin ‘teröre destek veren ülke konumunu sürdürdüğü’ ve ‘(İran’a) yaptırımların kaldırılmasının ABD’nin ulusal güvenlik çıkarlarına uygun olup olmadığının incelendiği’ vurgulanan açıklamada, Tillerson’ın şu ifadelerine yer verildi:

“İran, birçok platform ve yöntemle önde gelen terör destekçisi devlet olmaya devam ediyor. Başkan (Trump), Ulusal Güvenlik Konseyi önderliğinde İran’la nükleer anlaşmanın gözden geçirilmesini ve (İran’a) yaptırımların durdurulmasının ABD ulusal çıkarları açısından hayati olup olmadığının değerlendirilmesi talimatını verdi.”

Mektupta, söz konusu çalışma tamamlandığında İran’la nükleer anlaşmayla ilgili olarak Kongre ile yakın bir şekilde çalışmak istendiği de not edildi.

TRUMP YÖNETİMİNİN İLK NÜKLEER ANLAŞMA BİLGİLENDİRMESİ

İran ve P5+1 ülkeleri arasındaki anlaşma 22 Mayıs 2015’te imzalanmıştı ve o tarihten sonra her 3 ayda bir ABD yönetimi, Kongre’ye anlaşmanın durumuyla ilgili yazılı bilgi veriyordu. 18 Nisan tarihli söz konusu mektup, Trump yönetiminin Kongre’ye yaptığı ilk bilgilendirme oldu.(sputnik)