Trump: Masadaki her seçeneği değerlendiriyoruz

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da iş adamlarını kabul ettiği bir toplantıda İran'ın balistik füze denemesine ilişkin basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Trump, "Tahran'a karşı askeri seçeneklerin gündemde olup olmadığı" şeklindeki soruya, "Hiçbir şey seçenek dışı değil." diyerek cevap verdi.

Twitter mesajında Trump, "İran balistik füze fırlattığı için resmen uyarıldı. ABD'nin kendileriyle yaptığı bu korkunç anlaşma için minnettar olmalılar." ifadelerini kullanmıştı.

Dün Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Tahran yönetiminin balistik füze denemesinin bölgeye ve ABD'ye tehdit teşkil ettiğini vurgulayarak, "Bugün itibariyle İran'ı resmen uyarıyoruz." demişti.

İran'ın sert tepki gösterdiği açıklamaların ardından Washington ile Tahran arasındaki iplerin iyice gerildiği yorumları yapılıyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 20 Temmuz 2015'te kabul edilen 2231 sayılı kararında İran'a, nükleer başlık taşıyabilecek balistik füze konusunda hiçbir faaliyette bulunmaması ve füze denemesi yapmaması yönünde yasak getirilmişti. Tahran yönetimi ise söz konusu füzelerin nükleer başlık taşıma kapasitesi olmadığını öne sürüyor.

İran'ın elindeki orta ölçekli balistik füzelerinin menzilinin 3 bin kilometreyi bulduğu iddia ediliyor.

TRUMP DİNİ LİDERLERLE İLGİLİ O KANUNU KALDIRIYOR

ABD Başkanı Trump, "dini özgürlüklerin tehlike altında olduğunu" iddia ederek, papazların kilise vaazları aracılığıyla siyasi liderlere destek vermesini engelleyen kanunu kaldıracağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede her yıl şubat ayının ilk perşembe günü Washington'da düzenlenen ve 'Ulusal Dua Kahvaltısı' adı verilen geleneksel etkinliğe katıldı. Burada yaptığı konuşmada Trump, ülkede 60 yıldır geçerli olan, vergiden muaf dini kurumlar ile kiliselerin siyasi propaganda yapmasını engelleyen Johnson Yasası'nı iptal edeceğini bildirdi. Dini liderlere ve siyasilere hitaben konuşan Başkan Trump, "Johnson Yasası'nı tamamen yok edeceğim ve dini temsilcilerimizin özgürce ve bedel ödetilme korkusu olmadan konuşabilmelerini sağlayacağım," dedi.

Trump, başkan adaylığı döneminde de bu konuyu dile getirmişti ancak kaldıracağı kanun konusunda ilk kez net konuştu.

Dini özgürlüğün "kutsal bir hak" olduğunu belirten Trump, makamındaki ilk günlerinde kendisi için dua eden Amerikan halkına da teşekkür etti.