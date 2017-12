Trump'tan isyan çağrısı gibi paylaşım: İran halkı bir seçim yapmak zorunda kalacak

İran'daki gösteriler üzerine yapıldığı anlaşılan paylaşımda Trump "İran halkı bir seçim yapmak zorunda kalacak" diyerek adeta isyan çağrısı yaptı.

Trump BM'deki konuşmasından İran'la ilgili "İran’ın ABD ordusundan başka en fazla korktuğu şey kendi halkı. Bu yüzden silahsız protestoculara ateş açıyor, muhalefeti tutukluyor. Baskıcı rejimler sonsuza dek ayakta kalamaz. İran halkı bir seçim yapmak zorunda kalacak.” paylaşımında bulundu.

Oppressive regimes cannot endure forever, and the day will come when the Iranian people will face a choice. The world is watching! pic.twitter.com/kvv1uAqcZ9