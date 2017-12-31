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Trump'tan isyan çağrısı gibi paylaşım: İran halkı bir seçim yapmak zorunda kalacak

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından, bu yıl BM'de yaptığı konuşmadan İran'la ilgili bölümler paylaştı.

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İran'daki gösteriler üzerine yapıldığı anlaşılan paylaşımda Trump "İran halkı bir seçim yapmak zorunda kalacak" diyerek adeta isyan çağrısı yaptı.

Trump BM'deki konuşmasından İran'la ilgili "İran’ın ABD ordusundan başka en fazla korktuğu şey kendi halkı. Bu yüzden silahsız protestoculara ateş açıyor, muhalefeti tutukluyor. Baskıcı rejimler sonsuza dek ayakta kalamaz. İran halkı bir seçim yapmak zorunda kalacak.” paylaşımında bulundu.

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