Trump'tan Kim'in Çin ziyareti sonrası ilk yorum: Kim Jong-un benimle görüşmek için can atıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Pekin ziyaretinin ardından ilk yorumunu resmi Twitter hesabı üzerinden yaptı. Trump mesajında, "Yıllarca birçok yönetim geldi geçti; herkes Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması için en küçük bir ihtimal bile olmadığını söyledi. Artık Kim Jong-un'un halkı ve insanlık için doğru olanı yapması konusunda iyi bir şans var. Görüşmemizi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

For years and through many administrations, everyone said that peace and the denuclearization of the Korean Peninsula was not even a small possibility. Now there is a good chance that Kim Jong Un will do what is right for his people and for humanity. Look forward to our meeting!