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Trump'tan Kim'in Çin ziyareti sonrası ilk yorum: Kim Jong-un benimle görüşmek için can atıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Pekin ziyaretinin ardından ilk yorumunu resmi Twitter hesabı üzerinden yaptı. Trump mesajında, 'Artık Kim Jong-un'un halkı ve insanlık için doğru olanı yapması konusunda iyi bir şans var. Görüşmemizi dört gözle bekliyorum. Kim ile görüşen Çin Devlet Başkanı Jinping, Kim Jong-un'un benimle görüşmek için can attığını söyledi.' ifadelerini kullandı.

  • star.com.tr
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ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Pekin ziyaretinin ardından ilk yorumunu resmi Twitter hesabı üzerinden yaptı. Trump mesajında, "Yıllarca birçok yönetim geldi geçti; herkes Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması için en küçük bir ihtimal bile olmadığını söyledi. Artık Kim Jong-un'un halkı ve insanlık için doğru olanı yapması konusunda iyi bir şans var. Görüşmemizi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili ikinci bir tweet daha atan ABD Başkanı Trump, "Dün gece Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'den, Kim Jong-un ile görüşmelerinin harika geçtiğini ve Kim Jong-un'un benimle görüşmek için can attığını söyleyen bir mesaj aldım. Fakat üzülerek belirtiyorum ki, en üst seviye yaptırımlar ve baskılar ne pahasına olursa olsun devam edecek." ifadelerini kullandı.

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