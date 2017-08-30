Trump'tan Kuzey Kore açıklaması: Konuşmak, cevap değil

ABD Başkanı Donald Trump, resmi Twitter adresinde Kuzey Kore ile ilgili açıklama yaptı. Trump, "konuşmak, cevap değil" diyerek Kuzey Kore ile olan tüm diplomatik müzakereleri reddetti.

Pyongyang yönetimi, Japonya'ya karşı balistik bir füze ateşlemesi yapmış ve uluslararası kınama almıştı. Donald Trump, "ABD, 25 yıldır Kuzey Kore ile konuşuyor ve onlara para harcıyor. Konuşmak, cevap değildir!" açıklamasını yaptı.

KUZEY KORE LİDERİNDEN AÇIKLAMA: BU İLK ADIM

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise, dün fırlatılan ve Japonya'nın üzerinden geçen orta menzilli balistik füzenin, ordusunun "Pasifik'te gelecekteki askeri operasyonlarının ilk adımını oluşturduğunu" söyledi.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'ya açıklama yapan Kim, ülkesinin, stratejik savunmasını geliştirmek üzere gelecekte de Pasifik'i hedef alan füze denemeleri yapmayı sürdüreceğini vurgulayarak, son füze denemesinin Guam Adası'nı da içeren "Pasifik'te gelecekteki askeri operasyonlarının ilk adımı" olduğunu bildirdi.

TRUMP, DÜNDE MÜDAHALE SİNYALİ VERMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'nın Kuzey Kore'nin yeni balistik füze denemesi yaptığını ve füzenin Japonya'nın üzerinden geçtiğini duyurmasının ardından dün yazılı bir açıklama yayımlamıştı.

Açıklamada, "Bu rejim ne komşularına, ne diğer Birleşmiş Milletler üyelerine, ne de asgari uluslararası davranış standartlarına en ufak saygısı olmadığını gösterdi. Bu tehditkar ve istikrarsızlaştırıcı tavır Kuzey Kore'nin bölgede ve dünyadaki diğer ülkeler arasında yalnızlaşmasını hızlandıracaktır. Bütün seçenekler masada" ifadelerini kullanmıştı.