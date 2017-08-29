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Trump'tan Kuzey Kore'ye: Artık bütün seçenekler masada

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin dün Japonya'nın üzerinden geçerek ülkenin kuzeyinde denize düşen füzeden sonra yaptığı açıklamada, “Artık bütün seçenekler masada” dedi.

  • İHA
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Son aylarda denemesini yaptığı balistik ve nükleer füzeler nedeniyle ABD ile savaşın eşiğine gelen Kuzey Kore, dün akşam saatlerinde Japonya'yanın üzerinden geçerek Pasifik Denizi’ne düşen bir füze fırlatmıştı. Kuzey Kore'nin bu hareketi, Japonya'yı kızdırırken, Kore yarımadasında gerginliği tırmandırdı.
 
ABD Başkanı Donald Trump, yaptığu açıklamada, “Dünya Kuzey Kore'nin yeni mesajını sesli ve net bir şekilde aldı. Kuzey Kore rejimi komşuları ve BM üyesi ülkelere olan saygısını gösterdi. Tehditkar ve istikrar dışı eylemler sadece Kuzey Kore rejiminin bölgede ve tüm dünya ülkeleri arasındaki yalnızlığını arttırıyor. Artık bütün seçenekler masada” ifadelerini kullandı.
 
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