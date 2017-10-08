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Trump'tan Kuzey Kore açıklaması: Üzgünüm işe yarayacak tek bir şey var

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore ile diyalog çalışmalarına ilişkin, 'Başkanlar ve idareleri 25 yıldır Kuzey Kore ile konuşuyor, anlaşmalar yapıldı ve büyük miktarlarda para ödeniyordu. Anlaşmalar mürekkep kurumadan önce ihlal edildi. Üzgünüm işe yarayacak tek bir şey var' dedi.

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rump, resmi Twitter sayfasında Kuzey Kore ile ilgili açıklamalarda bulundu. Trump, Kuzey Kore ile yıllar içerisinde diyalog yolunun sonuç vermediğini vurgulayarak, "Başkanlar ve idareleri 25 yıldır Kuzey Kore ile konuşuyor, anlaşmalar yapıldı ve büyük miktarlarda para ödeniyordu. Anlaşmalar mürekkep kurumadan önce ihlal edildi. Üzgünüm işe yarayacak tek bir şey var" ifadelerine yer verdi. Trump, "Üzgünüm işe yarayacak tek bir şey var" sözlerine ise açıklık getirmedi.

Trump, daha önce ABD'nin kendisini ve müttefiklerini korumak için gerekirse Kuzey Kore'yi yok edeceğini söylemişti.

 

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