Trump'tan Kuzey Kore değerlendirmesi: Bu, fırtına öncesi sessizlik
ABD Başkanı Donald Trump, İran ve Kuzey Kore konusunda Amerikan ordusundan komutanlarla görüşmesinin ardından, birlikte fotoğraf çekimi sırasında ilginç bir uyarıda bulunarak 'Bu, fırtına öncesi sessizlik' diye konuştu.
- DHA
Trump, eşi Melania Trump, üniformalı askeri liderler ve eşleriyle birlikte Beyaz Saray'da kameralara karşı poz verirken, "Bunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Belki fırtına öncesi sessizliktir" dedi. Trump, bu sözler üzerine "Ne fırtınası Sayın Başkan?" diye soran gazeteciye de "Göreceksiniz" karşılığını verdi.
Trump, dün Beyaz Saray'da üst düzey savunma yetkilileriyle yaptığı toplantıda Kuzey Kore tehdidi ve İran'ın nükleer silah edinmesinin engellenmesi ile ilgili konuşarak "Kuzey Kore'de hedefimiz nükleer silahlardan arındırmak. Bu diktatörlüğün, ülkemizi ya da müttefiklerimizi hayal edilemez can kayıplarıyla tehdit etmesine izin veremeyiz. Bunun yaşanmasını önlemek için yapmamız gerekeni yapacağız. Gerekli olduğu takdirde yapılacak, inanın bana" dedi.
Trump, ABD'nin ulusal çıkarlarını baltalayan tüm güçlerin çoktan yok edilmiş olması gerektiğini, bu işi yapmanın kendisine kaldığını söyledi.
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