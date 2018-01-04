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Trump’tan Kuzey ve Güney Kore’ye: Aptallar

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore ile Güney Kore arasında gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin paylaşımında, “Aptallar, konuşmaları iyi bir şey” dedi.

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Güney Kore ile Kuzey Kore arasında 2 yıl sonra ilk kez dün görüşme gerçekleştirilmişti. İki ülkenin TSİ 03.30’da ikinci görüşme gerçekleştirmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Trump, “Eğer, ‘başarısız’ yetkililerin hepsiyle Kuzey Kore’ye karşı sert, güçlü ve kararlı olmasaydım Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki görüşme ve diyaloğun devam edeceğine kimse inanmazdı. Aptallar, konuşmaları iyi bir şey” ifadelerini kullandı.
 
2016 Şubat ayından beri ateşkes hattındaki telefon iletişim kanalı ise Gaeseong Endüstri Bölgesi'nin kapatılmasından beri kullanılmıyordu.

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