Trump'tan Londra saldırısına tepki : Bu ezik teröristlere daha sert şekilde muamele edilmeli

Trump, saldırıya ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında, "Sefil bir teröristten Londra'da bir başka saldırı. Scotland Yard'ın (İngiliz polisi) gözetiminde olan bu insanlar hasta ve deli. Proaktif olunmalı. Bu ezik teröristlere daha sert şekilde muamele edilmeli. Onların yeni eleman bulma aracı olan interneti erişimlerine kesmeliyiz ve daha iyi kullanmalıyız." ifadelerini kullanan Trump, terörle mücadelede daha sert olunması mesajını verdi.

Trump sonraki paylaşımında ise "ABD'deki seyahat yasağının çok daha geniş, sert ve spesifik olması gerektiğini" belirterek bu konuda "siyaseten doğruculuk" yapmanın zamanı olmadığını dile getirdi.

Bu sabah yerel saatle 08.20'de (TSİ 10.20) güneybatı Londra'daki Parsons Green istasyonunda bir metro treninde el yapımı bir patlayıcıyla gerçekleştirilen saldırıda 22 kişi yaralanmıştı.