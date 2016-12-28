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Trump'tan Moskova Büyükelçisi kararı

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta göreve geldikten sonra ABD'nin Moskova Büyükelçisi görevine yeni bir ismi getireceği öğrenildi.

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Rusya'da yayın yapan İzvestiya gazetesi, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta göreve geldikten sonra ABD'nin Moskova Büyükelçisi görevine yeni bir ismi getireceğini yazdı.

Gazetenin Cumhuriyetçi Parti'den kaynaklarına göre, Trump bu görevi Moskova ile ilişkilerin normalleşmesi için 'kilit' önemde görüyor.

İKİ ADAY VAR

Trump yeni Moskova Büyükelçisi görevi için Kaliforniya Senatörü Dana Rohrabacher ve eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'ın Baş Yardımcısı Thomas Graham'ı değerlendiriyor.

TRUMP'IN ARKADAŞI ROHRABACHER

Gazeteye konuşan kaynaklar, Trump'ın eskiden beri arkadaşı olan Rohrabacher'in adaylar listesinin baş sıralarında olduğunu söyledi. Rohrabacher, geçen yıl yaptığı bir açıklamada, Rusya'nın ABD için bir tehdit olduğunu düşünmediğini söylemişti.

GEORGE W. BUSH'UN ÖZEL DANIŞMANI GRAHAM

Diğer taraftan aday listesinin ilk sıralarında yer alan diğer isim olan Thomas Graham da pek çok kez çıkarların kesiştiği alanlarda Washington'ın Moskova ile iş birliği yapması çağrısında bulunmuştu. Graham, ABD'nin 43. başkanı George W. Bush'un özel danışmanlığını yapmıştı.

Graham bir dönem ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nde de diplomat olarak çalışmıştı.

 

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