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Trump´tan Madonna´ya: İğrenç biri

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'da geçtiğimiz hafta yapılan ‘Kadınlar Yürüyüşü'nde ‘Beyaz Saray'ı havaya uçurmayı düşündüm' diyen ünlü şarkıcı Madonna ile ilgili olarak 'O iğrenç biri. Söylediği şey ülkemiz adına utanç vericiydi. Kendisine zarar verdiğini düşünüyorum' diye konuştu.

  • DHA
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Trump, Fox News'ten Sean Hannity'nin ‘Madonna, Kadınlar Yürüyüşü'nde Beyaz Saray'ı havaya uçurmayı düşündüğünü söyledi. Obama Beyaz Saray'da iken bu sözleri ben söyleseydim neler olurdu?' sorusuna verdiği yanıtta, ‘Açıkçası kendisi iğrenç biri. Bence kendine çok zarar verdi. Tüm davaya zarar verdi. Onun söyledikleri ülkemiz adına utanç vericiydi' dedi.

Madonna, Trump'ın başkanlık yemin töreninin ardından yapılan ‘Kadılar Yürüyüşü'nde yaptığı konuşmada ‘Evet öfkeliyim. Evet, Beyaz Saray'ı havaya uçurmayı çok düşündüm. Ama biliyorum ki bu hiçbir şeyi değiştirmeyecek' demişti.

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