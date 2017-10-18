Trump'tan, ölen ABD'li askerin eşine: Başına gelebilecekleri biliyordu
ABD Başkanı Trump'ın hayatını kaybeden bir ABD askerinin eşini arayarak 'Başına gelebilecekleri biliyordu ' dediği iddia edildi. Kongre üyesi Wilson açıklamayı eleştirirken Trump ise 'Böyle bir şey söylemedim, delillerim var' dedi.
- star.com.tr / Özel Haber
ABD Başkanı Donald Trump'ın, 2 hafta önce Nijer'de ölen bir ABD askerinin eşini arayarak "Asker olurken başına gelebilecekleri biliyordu fakat sanırım bu durum yine de acıtıyor" dediği iddia edildi.
İddia edilen konuşma ABD basını ve sosyal medyada çok sayıda eleştiri alırken Kongre üyesi Frederica Wilson iddia edilen konuşmayı duyarsızca diye niteledi ve ABD Başkanını hedef aldı
Trump yalanladı
Trump ise ölen askerin eşine böyle bir şeyi asla söylemediğini iddia ederek, "Bunu ispatlamak için kanıtım var" diye konuştu.
ABD Başkanı Trump, seçildiği günden bu yana medyanın yoğun saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.
Trump'ın geçmiş başkanlardan farklı olarak ortaya koyduğu söylemleri ve politikaları özellikle başkent Washington DC'deki siyasi çevreler ve ülkenin elit kesimleri tarafından tepkiyle karşılanıyor.
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