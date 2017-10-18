Son Dakika Haberleri E-gazete 18Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Trump'tan, ölen ABD'li askerin eşine: Başına gelebilecekleri biliyordu

ABD Başkanı Trump'ın hayatını kaybeden bir ABD askerinin eşini arayarak 'Başına gelebilecekleri biliyordu ' dediği iddia edildi. Kongre üyesi Wilson açıklamayı eleştirirken Trump ise 'Böyle bir şey söylemedim, delillerim var' dedi.

  • star.com.tr / Özel Haber
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 2 hafta önce Nijer'de ölen bir ABD askerinin eşini arayarak "Asker olurken başına gelebilecekleri biliyordu fakat sanırım bu durum yine de acıtıyor" dediği iddia edildi. 
 
İddia edilen konuşma ABD basını ve sosyal medyada çok sayıda eleştiri alırken Kongre üyesi Frederica Wilson iddia edilen konuşmayı duyarsızca diye niteledi ve ABD Başkanını hedef aldı
 
Trump yalanladı
 
Trump ise ölen askerin eşine böyle bir şeyi asla söylemediğini iddia ederek, "Bunu ispatlamak için kanıtım var" diye konuştu.
 
ABD Başkanı Trump, seçildiği günden bu yana medyanın yoğun saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor. 
 
Trump'ın geçmiş başkanlardan farklı olarak ortaya koyduğu söylemleri ve politikaları özellikle başkent Washington DC'deki siyasi çevreler ve ülkenin elit kesimleri tarafından tepkiyle karşılanıyor. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
'Kampüse Hoşgeldin' tanıtım videosu büyük beğeni topladı

'Kampüse Hoşgeldin' tanıtım videosu büyük beğeni topladı

Halkalı Sirkeci tren hattı inşaatında son durum havadan görüntülendi

Halkalı Sirkeci tren hattı inşaatında son durum havadan görüntülendi

İlk defa yayınlandı... Deniz Baykal'ı böyle görmediniz

İlk defa yayınlandı... Deniz Baykal'ı böyle görmediniz

Türklerin soyu nereden geliyor? Şehir şehir Türklerin soy ağacı

Türklerin soyu nereden geliyor? Şehir şehir Türklerin soy ağacı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA