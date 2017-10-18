Trump'tan, ölen ABD'li askerin eşine: Başına gelebilecekleri biliyordu

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 2 hafta önce Nijer'de ölen bir ABD askerinin eşini arayarak "Asker olurken başına gelebilecekleri biliyordu fakat sanırım bu durum yine de acıtıyor" dediği iddia edildi.

İddia edilen konuşma ABD basını ve sosyal medyada çok sayıda eleştiri alırken Kongre üyesi Frederica Wilson iddia edilen konuşmayı duyarsızca diye niteledi ve ABD Başkanını hedef aldı

Trump yalanladı

Trump ise ölen askerin eşine böyle bir şeyi asla söylemediğini iddia ederek, "Bunu ispatlamak için kanıtım var" diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, seçildiği günden bu yana medyanın yoğun saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Trump'ın geçmiş başkanlardan farklı olarak ortaya koyduğu söylemleri ve politikaları özellikle başkent Washington DC'deki siyasi çevreler ve ülkenin elit kesimleri tarafından tepkiyle karşılanıyor.