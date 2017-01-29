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Trump'tan Pentagon'a DEAŞ talimatı

ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ’ı yenmek için 30 gün içerisinde bir stratejinin hazırlanması konusunda Savunma Bakanlığının (Pentagon) koordinasyonunda kabinesini görevlendirdi.

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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın "DEAŞ'ı Yenme Planı" başlığıyla imzaladığı başkanlık genelgesinin detayları duyruldu.

Kampanya döneminde başkan olması halinde DEAŞ ile daha etkili bir mücadeleye girişeceğini belirten Trump, “Suriye ve Irak’ta DEAŞ’ı yenme planı” vurgusuyla yayımladığı başkanlık genelgesinde DEAŞ’a karşı mücadelenin seviyesinin artması gerektiğini belirtti.

Trump’ın DEAŞ ile mücadele konusunda hazırlanacak stratejiye güvendiği ve bu güvenini, “Çok başarılı olacak.” sözleriyle dile getirdiği bildirildi.

Bir ay içinde Trump'a sunulması beklenen planın, DEAŞ’ı yenmek için kapsamlı bir stratejiyi ortaya koyması gerektiği bildirilen açıklamada, DEAŞ’a karşı mücadelede uluslarası hukuk bağlamında değişiklik tavsiye edildi.

- Yeni koalisyon müttefiklerinin tanımlanması talimatı

Açıklamada, Trump’ın DEAŞ’la mücadelede siber stratejilerin de gerekliliğine vurgu yaptığı belirtilirken, aynı zamanda yeni koalisyon müttefiklerinin tanımlanması istediği kaydedildi. Trump, kendisine sunulacak stratejinin DEAŞ’ın finansal kaynaklarını sonlandırması gerektiğini vurguladı.

Trump, önceki gün Pentagon'u ziyaretinde imzaladığı bir başkanlık kararnamesiyle, Amerikan ordusunun güçlendirilmesi ve nükleer kapasitesi de dahil daha etkin hale gelmesi için gerekli adımların atılmasını öngören bir kararı açıklamıştı.

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