Trump'tan Pentagon'a silah satışlarında daha büyük rol oynama çağrısı

Trump yönetimi, ABD ordusuna ve diplomatlara, milyar dolarlık denizaşırı Amerikan silah endüstrisini daha da yukarı taşımaları için, Reuters'ta yer alan bilgiye göre, mevcut rollerinden daha büyük bir çaba göstermeleri çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Trump, 2016'daki başkanlık seçimleri öncesinde ülkenin ticaret açığını son altı yılın en yüksek seviyesi olan 50 milyar dolardan aşağı indirmek için yurtdışına ürün ve hizmet satarak ülke içerisinde iş imkanı oluşturma sözü vermişti.