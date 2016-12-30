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Trump'tan ABD ve Rusya arasındaki diplomat krizi sonrası ilk tepki

ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump, ABD ve Rusya arasındaki diplomat krizi hakkındaki ilk tepkisini verdi.

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ABD Başkanı Barack Obama, "başkanlık seçimlerine siber saldırı iddiaları" kapsamında Rusya'ya karşı yaptırım kararları almıştı. Bu kapsamda başkent Washington ve San Francisco'da görevli 35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesi istenirken iki Rus temsilciği için kapatma kararı verilmişti.

PUTİN KİMSEYİ GÖNDERMEYECEĞİZ DEMİŞTİ

Bu gelişmelerin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Amerikalı diplomatlar için problem oluşturmayacağız. Kimseyi göndermeyeceğiz" ifadelerini kullanarak şaşkınlık yaratmıştı.

"PUTİN'İN ÇOK AKILLI OLDUĞUNU HEP BİLİYORDUM"

Putin'in bu hamlesinin ardından Twitter'dan bir açıklama yapan Trump, "Harika bir hareket. Onun (Putin) çok akıllı olduğunu hep biliyordum" ifadelerini kullandı.

 

 

 

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