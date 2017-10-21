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Trump, Rakka'nın DEAŞ'tan temizlendiğini bildirdi

ABD Başkanı Donald Trump, SDG (PKK/PYD) ve Suriye'de DEAŞ'a karşı savaşan müttefiklerinin Rakka'yı başarılı bir şekilde geri aldığını belirtti.

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Trump, yazılı açıklamasında, Rakka'nın DEAŞ'tan temizlendiğini bildirdi.

SDG ismini kullanan terör örgütü PKK/PYD’ye de atıfta bulunduğu açıklamasında Trump, "SDG (PKK/PYD) ve Suriye'de DEAŞ'a karşı savaşan müttefiklerimiz, terör grubunun (DEAŞ) başkenti olarak ilan ettiği Rakka'yı başarılı bir şekilde geri aldı. Ortak çalışma sonucunda güçlerimiz bütün şehri DEAŞ'tan temizledi." ifadesine yer verdi.

Rakka'nın geri alınmasının DEAŞ'a karşı mücadelede "kritik bir dönüm noktası" olduğunu vurgulayan Trump, şunları kaydetti:

"Yakında yeni bir evreye geçerek Suriye'deki tansiyonu düşürmek için yerel güçleri destekleyeceğiz ve kalıcı barışın sağlanması için şartları genişleterek terör güçlerinin geri dönerek ortak güvenliği tehdit etmesine son vereceğiz. Şiddetin son bulması için müttefiklerimizle diplomatik süreçleri destekleyerek mültecilerin evlerine geri dönmesini sağlayacağız ve Suriye halkının dehşetine son verecek siyasi geçiş sürecini sağlayacağız."

Trump, Başkanlık seçim kampanyalarında ABD halkına DEAŞ'ı "bitireceğini" vadettiğini hatırlatarak göreve geldikten sonra ilk yaptığı işin bu örgütle mücadele etmek olduğunu belirtti.

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