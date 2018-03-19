Trump’tan Riyad’a Suriye haracı

YENİDEN İMARA 4 MİLYAR DOLAR

Amerikan Washington Post (WP) gazetesi, Suudi Veliaht Muhammed bin Selman’ın bugün başlayacak olan ABD ziyaretinde Trump yönetimi ile Suriye’de geçiş sürecini masaya yatıracağını yazdı. Terör örgütü DEAŞ’tan kurtarılan bölgelerin imarının ana gündem maddesi olduğu görüşmelerde Riyad’dan 4 milyar dolarlık katkı beklendiği belirtilirken, bölgede bundan sonraki stratejinin İran’ın Suriye’deki varlığıyla mücadele olacağı kaydedildi. WP’ye bilgi veren ABD’li yetkililer, Pentagon’un bir an önce bölgeden çekilmek için süreci hızlandırmak istediği ifade etti.