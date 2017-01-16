Trump'tan Rusya'ya nükleer teklif

İngiliz The Times'a konuşan Trump, "Rusya'ya uygulanan yaptırımlar var. Ruslarla iyi anlaşmalar yapabilir miyiz, bakalım. Öncelikle nükleer silahlar çok daha büyük ölçüde azaltılmalı. Şu anda Rusya yaptırımlar nedeniyle çok zorlanıyor ama bence öyle şeyler olabilir ki çok insan bundan yararlanabilir" dedi.

ABD ve Rusya hâlâ dünyanın en büyük nükleer güçleri. ABD'nin stratejik füzeler ve bombardıman uçaklarına yüklenmiş 1.367 nükleer başlığı var. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın son verilerine göre Rusya ise konuşlanmış 1.796 savaş başlığına sahip.

PESKOV: TRUMP'IN RESMEN GÖREVE BAŞLAMASINI BEKLEYELİM

Bu arada Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a Trump'ın açıklaması soruldu. Peskov, Trump'ın inisiyatifiyle ilgili olarak değerlendirme yapmak için seçilmiş başkanın resmen göreve başlamasını bekleme çağrısı yaptı. Peskov, "Sabırlı olalım ve Trump'ın başkanlığa resmen başlamasını bekleyelim. Şu anda bu konuyla ilgili herhangi bir görüşme yapılmıyor" dedi.

KOSAÇEV: YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI İÇİN GÜVENLİK ALANINDA TAVİZ VERİLMEMELİ

Ria Novosti'ye Trump'ın sözlerini değerlendiren Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, yaptırımlar karşılığında güvenlik alanında taviz verilmemesi gerektiğini söyledi. "Yaptırımların, görev süresinin sonuna gelen Başkan Barack Obama yönetiminin bıraktığı ve onlarla birlikte tarihe gömülmesi gereken aptal bir miras olarak görüyoruz" diyen Kosaçev, yaptırımların kaldırılmasının bir hedef olmadığını ve bunun için güvenlik alanında taviz vermeye değmeyeceğini vurguladı.

MOROZOV: MOSKOVA KONUYU İSTİŞARE ETMEYE HAZIR

Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komisyonu üyesi İgor Morozov ise önerinin gelmesi halinde Moskova'nın nükleer silahları azaltma meselesini istişare etmeye hazır olduğunu ve bunu desteklediğini ifade etti. Morozov, yaptırımların Rusya'yı hiçbir koşula uymaya zorlayamayacağının açık şekilde görüldüğünü de kaydetti.