Trump'tan Suriye iptali! Beyaz Saray duyurdu

ABD'de beklenen Suriye kararı öncesi yeni gelişmeler yaşanıyor. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Donald Trump’ın hafta sonu yapılacak Latin Amerika zirvesine katılmayacağı, Lima, Peru, Bogota, Kolombiya'yı ziyaret etmeyeceği duyuruldu. Trump'ın Suriye’deki gelişmeleri değerlendirmek üzere ABD’de olacağı belirtildi.

Trump'ın ziyaret takviminde Cuma günü Peru'ya ulaşacağı, ardından Kolomniya'yı ziyaret edeceği belirtilmişti.

"ABD'DE KALACAK"

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "Başkanın isteği üzerine onun yerine bu seyahati Başkan Yardımcısı (Mike Pence) yapacak. Başkan ABD'nin Suriye'ye vereceği yanıtı denetlemek ve dünya genelindeki gelişmeleri takip etmek için ABD'de kalacak" dedi.

"İĞRENÇ ÜLKELERDEN GELİYORLAR"

ABD Başkanı Donald Trump, Ocak ayında Beyaz Saray'daki bir toplantıda bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenleri eleştirerek "İğrenç ülkelerden geliyorlar." diyerek eleştirilerle karşılaşmıştı.

TRUMP: YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

ABD Başkanı Trump, dün Beyaz Saray'daki kabine toplantısında, Suriye'de Esad rejiminin son kimyasal silah saldırısıyla ilgili basın mensuplarına açıklamalar yapmış, "Bölgedeki durumu oldukça yakından takip ediyoruz. Ordumuzla ve diğer ilgili kişilerle görüşüyoruz. Bu, insanlıkla ilgili bir durum; bunun olmasına izin verilemez. Önümüzdeki 24 ila 48 saat içinde (bu konuyla ilgili) ana kararımızı vereceğiz." şeklinde konuşmuştu.

(Haber7)