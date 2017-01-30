Trump'tan Suudilere 'güvenli bölge' talebi

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump ile Kral Selman arasındaki telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki uzun soluklu dostluğun ve stratejik ortaklığın altının çizildiği belirtildi.

Açıklamada, Trump'ın, Kral Selman'dan "Suriye ve Yemen'de güvenli bölgeler oluşturulmasını desteklemesini rica ettiği", Kral Selman'ın da buna katıldığı vurgulandı.

Aynı kapsamda iki liderin Suriye ve Yemen de dahil bölgedeki güvenlik sorunlarının aşılmasında birlikte hareket etme konusunda uzlaştıkları da not edildi.

Açıklamada, Trump ile Kral Selman'ın, "İran'la nükleer anlaşmanın dikkatli şekilde takibinin önemine ve İran'ın bölgedeki istikrarsızlaştırıcı eylemlerine" dikkati çektikleri vurgulandı. Kampanya döneminde İran'la nükleer anlaşmanın "çok kötü bir anlaşma olduğunu" dile getiren Trump'ın, bölgede "İran'ın rakibi" konumundaki Suudi Arabistan lideriyle ilk görüşmesinde bu konuda vurgu yapması dikkati çekti.

İki liderin görüşmesinde Trump ayrıca, Kral Selman'ın 2030 Ekonomik Programını desteklediğini dile getirerek, iki ülke arasındaki ekonomi ve enerji iş birliğinin güçlendirilmesi taahhüdünde bulundu.

Açıklamada, görüşmede Kral Selman'ın, "Ortadoğu'daki terörü yenme çabalarına öncülük etmesi" konusunda Trump'a yaptığı çağrının da ele alındığı bildirildi.

- Trump-bin Zayid görüşmesi

Beyaz Saray'dan yapılan diğer yazılı açıklamada da Trump ile Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid arasındaki telefon görüşmesinin detayları kamuoyu ile paylaşıldı.

Trump'ın, bin Zayid ile görüşmesinde de "Bölgede yerlerinden edilen mülteciler için güvenli bölgeler oluşturulması konusunda desteğini rica ettiği" ve Veliaht Prensin de buna destek vereceğini ifade ettiği kaydedildi.