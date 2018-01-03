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Trump'tan tehdit gibi sözler: Filistinlilere yüz milyonlarca dolar veriyoruz ve takdir ya da saygı görmüyoruz

ABD Başkanı Trump gece saatlerinde Twitter’dan çok tartışılacak açıklamalar yaptı.

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Trump, “Boşuna milyarlarca dolar verdiğimiz tek ülke Pakistan değil, çok sayıda başka başka ülke var. Örnek olarak, Filistinlilere yüz milyonlarca dolar veriyoruz ve takdir ya da saygı görmüyoruz. İsrail’le çok gecikmiş barış anlaşmasını bile istemiyorlar” dedi.

Trump, tweet’lerinde, “Bu gelecek büyük ödemeleri onlara neden yapmalıyız ki?” ifadesini de kullandı.

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