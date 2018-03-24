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Trump'tan transseksüellere ordu yasağı

ABD Başkanı Donald Trump, transseksüel bireylerin istisnalar dışında orduda görev yapmasını yasaklayan bir karara imza attı.

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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Başkan Trump, transseksüel bireylerin asker olabilmelerine imkan sağlayan önceki talimatını iptal etti. Böylelikle (ABD Savunma Bakanı Jim) Mattis'in yeni bir düzenleme yapmasına imkan sağlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ameliyat ve ilaç tedavisi de dahil kayda değer düzeyde tıbbi yardıma ihtiyaç duyan 'cinsel disfori' teşhisi konulan kişilerin orduya girmesinin veya orduda kalmasının, askeri etkinlik açısından risk oluşturcağı yönündeki çalışmalara işaret edildi.

Obama, Haziran 2016’da Pentagon’un transseksüel personel istihdam etmesi ve bu anlamda eğilimi olan personelin tıbbi masraflarının karşılanmasına karar vermiş ve uygulamaya geçilmesi için Pentagon’a bir yıl süre tanımıştı.

Ancak sürenin dolması üzerine Trump, transseksüellerin orduya alınmasına karşı olduğunu ifade etmiş ve söz konusu uygulamaya geçişi durdurmuştu. Washington Bölge Mahkemesi ise Trump’ın transseksüellerin Amerikan ordusuna alınmasını engelleyen kararını kasım ayında iptal etme kararı almıştı.

Ardından Pentagon, Trump’ın itirazına rağmen 1 Ocak 2018'den itibaren transseksüellerin orduya katılmasına izin vereceğini bildirmişti.

 

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