TSK Afrin'de tuzakları imha etmeye devam ediyor Mehmetçik'in teröristlerden temizlediği Afrin'de patlayıcı arayışlarında ilginç görüntüler ortaya çıktı. Türk askerinden kaçan bazı teröristlerin yataklarını EYP ile tuzakladığı görüldü.