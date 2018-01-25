TSK Münbiç’teki PKK üslerini vurdu
Türk savaş uçakları, Suriye'nin kuzeyinde bulunan Münbiç'teki terör örgütü PKK'nın lojistik ve silah deposunu imha etti. Operasyonda Seyyade ve Dendeloğlu köylerindeki PKK karargahları da hedef alındı.
Türk savaş uçakları, Fırat'ın batısında yer alan ve PKK/PYD'nin kontrolü altındaki Münbiç'teki terör mevzilerini vuruldu.
Münbiç'teki Seyyade ve Dendeloğlu köylerinde bulunan PKK karargâhları Türk savaş uçaklarınca imha edildi..
Fırat Kalkanı Harekatı döneminde ABD bayrağı asılan köyler arasında yer alan Seyyade köyü aynı zamanda ABD askerlerinin de devriye gezdiği noktalar arasında bulunuyor.
Arime nahiyesine bağlı köylerden Seyyade ve Dendeloğlu, Münbiç'in doğuya uzanan ve terör işgalindeki son köyleri arasında yer alıyor.
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