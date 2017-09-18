TSK ÖSO bünyesinde yer alan muhalif gruplara “İdlip harekatı için hazır olun” talimatı verdi

İdlib operasyonuna hazırlanan TSK, Özgür Suriye Ordusu’na bağlı gruplara ‘hazır olun’ talimatı iletti. Bölgede güvenliği sağlayacak Mehmetçiğe ilk etapta 5 bini aşkın ÖSO mensubunun eşlik edeceği belirtiliyor. Operasyona ilişkin tek soru işareti Heyet-i Tahrir Şam olacak.

Türkiye’nin farklı askeri birliklerinden sevkiyatın devam ettiği Hatay-İdlib hattında sınırın Suriye tarafı son zamanların en hareketli dönemini yaşıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat Kalkanı Harekâtı’nda müttefiki olan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) gruplarına İdlip Harekâtı için ‘hazır olun’ talimatı verildi. Fırat Kalkanı bölgesi ve İdlib-Lazkiye-Hama hattından yapılacak operasyona ilk etapta 5 bini aşkın ÖSO savaşçısının katılacağı belirtiliyor.

Geçtiğimiz günlerde

ÖSO birliklerinin dizaynı yeniden sağlandı. Tugay, tabur ve tümenler ‘kitle’ çatısı altında birleştirildi. Fırat Kalkanı bölgesinde Feylak eş-Şam ve Sultan Murat Kitlesi olarak tanzim edilen ÖSO birliklerine Türkiye’nin de katkılarıyla düzenli ordu niteliği kazandırılmaya çalışılıyor. Bu kapsamda 8 bin ÖSO mensubu nizami ordu standartlarında eğitildi. ÖSO birlikleri 3 gün önce verilen talimat gereğince İdlib’e gidecek askerlerini, araç, silah ve teçhizat hazırlıklarını da büyük oranda tamamladı.

Trakya’dan zırhlı aktı

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen yaklaşık 80 paletli askeri araç daha demiryoluyla Hatay’a ulaştı. Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki askeri birliklerden trenle nakledilen araçlar, İskenderun Garı’na geldi. Askeri personel tarafından TIR’lara yüklenen yaklaşık 80 paletli araç, güvenlik önlemleri eşliğinde sınır hattına doğru hareket etti.

HTŞ’DEN BİR BİR KOPUYORLAR

6 büyük, 14 küçük çaplı muhalif grubun birleşmesiyle ilan edilen Heyet-i Tahrir Şam (HTŞ), İdlib’de birçok noktayı kontrol altında tutuyor. Bünyesinde yaklaşık 15 bin kişilik askeri güç barındıran HTŞ’nin çekirdek yapısı, kendini daha önce fesheden Nusra Cephesi tarafından oluşturuldu. HTŞ, Astana müzakerelerinde alınan kararları tanımayacaklarını, İdlib’e müdahale durumunda silahlı direniş başlatacaklarını ilan etti. Bu esnada HTŞ’nin önemli isimlerinden Abdullah Muhaysini ve Müslih el-Aliyani gruptan ayrıldıklarını ilan etti. Yine HTŞ bileşenlerinden Nureddin Zengi ve Gogel Kefranbul grupları ile Ebu Salih Tahhan komutasındaki 6 bin kişilik savaşçı da gelişmeler üzerine HTŞ’den ayrıldıklarını duyurdu.

NUSRA YALNIZ KALACAK

Saha kaynakları, operasyonun başlamasıyla Heyet-i Tahrir Şam bünyesinde büyük çözülme yaşanacağını, yalnızca Nusra Cephesi’nin TSK ve ÖSO birliklerine karşı koyabileceğini iddia ediyorlar. Öte yandan İdlib-Hama-Lazkiye ve Halep kırsalından binlerce savaşçının da TSK’ya karşı savaşmayı reddettiği, harekâtın başlamasıyla birlikte TSK’ya katılacakları bildiriliyor. HTŞ’nin muhtemel direnişinin ilk birkaç gün etkili olabileceği ve bir haftanın sonunda TSK’nın hedeflenen bölgelere konuşlanacağı bildirilirken İdlib denkleminde önemli yer tutan Doğu Türkistanlı savaşçıların da Hama-Sahil el-Gab bölgesinde tuttukları noktalardan çekildikleri öğrenildi.

Kapıya yine saldırdılar

Komando ve mühimmat sevkiyatıyla sınırın Türkiye ile Suriye tarafında artış gösteren hareketliliğe PKK saldırıları da eklendi. Afrin’de konuşlu terör örgütü mensupları Dar ed-İzze bölgesinden Atme Sınır Kapısı’na saldırdı. Kale Saman bölgesinde bulunan Bazeher köyü akşam başlayan saldırı sonrası kısa süreli PKK militanları tarafından işgal edildi. Muhalif gruplar, kaybedilen köy ve noktaları gece saatlerinde yeniden terör unsurlarından temizledi. PKK cephesinde, ABD ile birlikte Türkiye ve ÖSO’dan önce İdlib’e saldıracakları yönünde söylentiler artarken örgütün Dar ed-İzze’ye yönelik son saldırısında 10’dan fazla kaybı olduğu kaydediliyor. (Yeni Şafak)