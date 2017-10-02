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TSK: Rus uçakları Türkiye'de gözlem uçuşu icra edecek

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Rusya Federasyonu'nun Türkiye'de gözlem uçuşu icra edeceğini açıkladı.

  • İHA
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 TSK'dan yapılan açıklamada, Rusya Federasyonu'nun Açık Semalar Antlaşması (ASA) kapsamında 2-6 Ekim 2017 tarihleri arasında ülkemizde bir gözlem uçuşu icra edeceği belirtildi. Eskişehir Askeri Hava Üssü kullanılarak gerçekleştirilecek olan gözlem uçuşu esnasında uçakta Rus uzmanların yanı sıra Türk yetkililerin de bulunacağı kaydedildi. Rusya Federasyonu gözlem timinin çalışmalarının tamamlanmasından sonra 6 Ekim tarihinde Türkiye'den ayrılacağı bildirildi.  

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