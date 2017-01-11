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Tuğçe'nin katili Almanya'dan sınırdışı ediliyor

Almanya'da başka bir kızı tacizden kurtardıktan sonra tacizci tarafından yüzüne aldığı darbeyle komaya giren ve 3 gün sonra hayatını kaybeden Tuğçe Albayrak'ın katili Sırp asıllı Sanel M. Almanya'dan sınırdışı ediliyor.

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Bir fast-food restoranında 2015 yılında gerçekleşen ve Tuğçe Albayrak'ın ölümüyle sonuçlanan olayın ardından tacizci Sanel M.'ye sadece 3 yıl hapis cezası verilmişti. Alman makamları hapisten çıkmasına sayılı günler kala Sanel M.'nin sivil hayatta aynı suçu tekrar işleyebileceğini gerekçe göstererek kendisini sınırdışı etmeye hazırlanıyor. 
 
Sanel M.'nin avukatı aracılığıyla yaptığı karara itiraz başvurusu ise bölge mahkemesi tarafından reddedilmişti.

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