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Tunceli'de 200 kilogramlık el yapımı patlayıcı imha edildi

Tunceli'de güvenlik güçleri tarafından tespit edilen 200 kilogramlık el yapımı patlayıcının imha edildiği bildirildi.

  • AA
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Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliği için operasyonlara aralıksız devam edileceği belirtildi.

Güvenlik güçleri tarafından Tunceli-Ovacık karayolunda yapılan çalışma neticesinde el yapımı patlayıcı tespit edilmesi üzerine operasyon başlatıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde Ovacık ilçesi mülkü sınırları içerisinde terör örgütü mensuplarınca menfeze yerleştirilmiş 4 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü içerisinde toplamda 200 kilogramlık amonyum nitrat ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı madde düzeneği bulunmuş olup, düzenek Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile bulunduğu yerde imha edilmiştir."

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