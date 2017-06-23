Tunceli-Pülümür karayolu TIR ve kamyonların geçişine kapatıldı

Tunceli Valiliği, dün kömür yüklü bir TIR'ın, PKK'lı teröristlerce ateşe verilmesinin ardından, bugün gece yarısından sonra Pülümür karayolunun, çift yönlü olarak kamyon ve TIR geçişine kapatıldığını açıkladı. Karayolunun diğer araçlara açık olduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

Valiliğimizce, ilimizde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, son zamanlarda artan terör olaylarının önlenebilmesi, ilimiz genelinde tesis edilmiş huzur ve güven ortamının korunması, vatandaşlarımızın her türlü terör eylemlerinden korunması amacıyla, emniyet ve asayişi temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbir alınmaktadır. Bu kapsamda, Tunceli-Pülümür karayolu TIR ve kamyonların geçişine 24 Haziran 2017 günü saat 00.01'den itibaren iki yönlü olarak kapatılmıştır. Ayrıca Tunceli-Pülümür karayolu TIR ve kamyonlar hariç diğer tüm araçların, (Otomobil, kamyonet, ticari otomobil vs.) geçişine her iki yönlü olarak açıktır. Vatandaşlarımızın ikinci bir açıklamaya kadar alternatif yol güzergahlarını kullanmaları önemle duyurulur.