Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi, mirasta kadın erkek arasında eşitliği öngören yasa teklifini meclise sunacak

Cumhurbaşkanı Sibsi, Tunus Milli Kadın Bayramı kutlamaları kapsamında yaptığı konuşmada, "Mirasta kadın-erkek arasındaki eşitlik konusunu yasa haline getirmek istediğini" belirtti.

Tunus anayasasında yer alan "tüm Tunusluların eşit olduğu" ifadesi üzerine bu değişikliğin yapılacağını belirten Sibsi, "İsteyenlerin anayasaya uygun şekilde isteyenlerin de İslami esaslara göre miras paylaştırabileceğini" ifade etti.

Sibsi, toplumun farklı kesimlerini birleştirmenin kendisinin görevi olduğunu belirterek, parlamentoda kanun teklifi üzerinde uzlaşının sağlanmasını ümit ettiğini dile getirdi.

Nahda'ya yasa teklifine destek çağrısı

Muhafazakar ve İslami eğilimi temsil eden parlamentonun birinci partisi Nahda Hareketi'ne de yasa teklifine destek olma çağrısı yapan Sibsi, Nahda Hareketi ile kurdukları ittifakın tüm eleştirilere rağmen Tunus'a göreceli istikrar sağladığına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Sibsi, Bireysel Özgürlükler ve Eşitlik Komitesi'nin mirasta eşitliği öngören çalışmalarına yönelik Nahda Hareketi'nin eleştiri ve övgülerini içeren bir rapor gönderdiğini ve bunu olumlu bulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Nahda'nın (mirasta eşitlik teklifine) itiraz etmek hakkıdır. Çünkü İslami hukukun söylediği ve Nahda'nın bundan yana tavrı açık. Ancak Nahda Hareketi'nin aynı zamanda, sivilleşmeye katkı yapan yönü de takdire şayan."

Ne olmuştu?

Sibsi, Ağustos 2017'de "Bireysel Özgürlükler ve Eşitlik Komitesi'ni kadın-erkek eşitliğiyle ilgili yasal düzenlemeler üzerinde çalışmakla görevlendirmişti.

Komite haziran ayında Sibsi'ye 2 bölümden oluşan 233 sayfalık bir rapor sunmuştu. Raporun bireysel hak ve özgürlüklere ayrılan birinci bölümünde yer alan en bariz teklifler arasında eşcinselliğin suç olmaktan çıkarılması ve idam cezasının kaldırılması yer alıyor. İkinci bölümde ise kadın-erkek arasında mirasta eşitlik ve çocuklar arasında, evlilik dışı ilişkilerden doğanlar da dahil olmak üzere eşitlik meselesi ele alınıyor.

Raporun öngördüğü yasal değişiklikler, Tunus kamuoyunda yoğun biçimde tartışılmış, rapora destek verenler ve karşı çıkanlar gösteriler düzenlemişti.