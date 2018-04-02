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'Tunus, İsrail'in barışçıl gösterilere yönelik acımasız müdahalelerini kınamaktadır'

Tunus yönetimi, İsrail askerlerinin, Gazze-İsrail sınırında 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' adı altında düzenlenen gösterilere müdahalelerini kınadı.

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Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Tunus, İsrail'in, 42. Filistin Toprak Günü münasebetiyle Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında düzenlenen barışçıl gösterilere yönelik acımasız müdahalelerini kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Tunus'un, Filistin halkının yanında olduğu, meşru ve tarihi haklarını geri almak için verdiği mücadelede onları desteklediğinin belirtildiği açıklamada, uluslararası topluma, İsrail'in ihlallerine ve Filistin halkına yönelik baskı politikasına son verme çağrısı yapıldı.Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yıl dönümü kapsamında geçen cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında, barış yanlısı eylemler düzenliyor. İsrail askerlerinin, ilk günden beri eylemlere yönelik müdahaleleri sırasında 17 Filistinli şehit oldu, yüzlercesi yaralandı.

 

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