Tunus NATO'nun 3 milyon avro hibe etme teklifini geri çevirdi

Tunus Savunma Bakanı Zubeydi, parlamentoda yaptığı konuşmada, "NATO'nun, 'Tunus'un terörle mücadele ve sınır güvenliği için silahlı kuvvetleri arasında oluşturmayı planladığı operasyon merkezinde askerlere teknik destek sağlanması için daimi uzmanlarının bulunması karşılığında 3 milyon avro hibe etmeyi' kapsayan önerisi reddedildi." dedi.

Ortak askeri operasyon merkezi kurulmasına ilişkin çalışmaların sürdüğünü aktaran Zubeydi, bu projeyle sınır ve sahil şeridi güvenliği ile terörle mücadele alanlarında kara, hava ve deniz kuvvetleri arasında ortak operasyon komutanlığı kurulmasının yanı sıra planlama, operasyonları yönetme ve bilgileri incelemenin hedeflendiğini ifade etti.

"DIŞARIDAN HERHANGİ BİR ASKERİ KURUMUN YER ALMASINI İSTEMİYORUZ"

Bakan Zubeydi, Tunus'un, söz konusu merkezde dışarıdan herhangi bir askeri kurumun yer almaması şartıyla hibeyi istediğini söyledi.

Ayrıca, ülkesinin, batı (Cezayir) ve doğu (Libya) sınır bölgelerinin hâlâ terör tehdidi altında olduğuna işaret eden Zubeydi, Kassarin, Kâf ve Cendube illerinin batısındaki yüksek kesimlerde terör unsurlarına ait hareketlenmeler olduğunu kaydetti.