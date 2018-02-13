Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Tunus NATO'nun 3 milyon avro hibe etme teklifini geri çevirdi

Tunus Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zubeydi, NATO'nun, ülkede kurulacak askeri operasyon merkezinde kalıcı uzmanlar bulundurma karşılığında 3 milyon avro hibe etme teklifini geri çevirdiklerini belirtti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tunus Savunma Bakanı Zubeydi, parlamentoda yaptığı konuşmada, "NATO'nun, 'Tunus'un terörle mücadele ve sınır güvenliği için silahlı kuvvetleri arasında oluşturmayı planladığı operasyon merkezinde askerlere teknik destek sağlanması için daimi uzmanlarının bulunması karşılığında 3 milyon avro hibe etmeyi' kapsayan önerisi reddedildi." dedi.

Ortak askeri operasyon merkezi kurulmasına ilişkin çalışmaların sürdüğünü aktaran Zubeydi, bu projeyle sınır ve sahil şeridi güvenliği ile terörle mücadele alanlarında kara, hava ve deniz kuvvetleri arasında ortak operasyon komutanlığı kurulmasının yanı sıra planlama, operasyonları yönetme ve bilgileri incelemenin hedeflendiğini ifade etti.

"DIŞARIDAN HERHANGİ BİR ASKERİ KURUMUN YER ALMASINI İSTEMİYORUZ"

Bakan Zubeydi, Tunus'un, söz konusu merkezde dışarıdan herhangi bir askeri kurumun yer almaması şartıyla hibeyi istediğini söyledi.

Ayrıca, ülkesinin, batı (Cezayir) ve doğu (Libya) sınır bölgelerinin hâlâ terör tehdidi altında olduğuna işaret eden Zubeydi, Kassarin, Kâf ve Cendube illerinin batısındaki yüksek kesimlerde terör unsurlarına ait hareketlenmeler olduğunu kaydetti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Maç olaylı bitti... Taraftarlar futbolculara saldırdı

Maç olaylı bitti... Taraftarlar futbolculara saldırdı

İşte paraya para demeyecek geleceğin meslekleri

İşte paraya para demeyecek geleceğin meslekleri

Kraliçe Nefertiti'nin teni tartışma yarattı

Kraliçe Nefertiti'nin teni tartışma yarattı

Devlet kuruma 19 bin işçi alınacak

Devlet kuruma 19 bin işçi alınacak

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA