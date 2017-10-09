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Tunus Sağlık Bakanı sağlık için koşarken öldü

Tunus Sağlık Bakanı kansere karşı mücadele amaçlı bir maratonda koşarken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

  • DHA
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56 yaşındaki Slim Chaker, 500 metrelik bir mesafeyi koştuktan sonra rahatsızlandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Koşu Nabeul'da kanserle savaş için bir klinik kurma amaçlı düzenlenmişti.
 
Başbakan Youssef Chahed Tunuslu Sağlık Bakanı için Facebook'ta şunları yazdı: "Bir kardeşimi ve meslektaşımı kaybettim. Soylu bir amaç uğruna öldü."

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