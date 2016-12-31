Tunus Suriye'deki ateşkesten memnun
Tunus Dışişleri Bakanlığınca, Suriye'de Türkiye ile Rusya'nın garantörlüğünde varılan ateşkes mutabakatının memnuniyetle karşılandığı bildirildi.
- AA
Tunus Dışişleri Bakanlığınca, Suriye'de Türkiye ile Rusya'nın garantörlüğünde varılan ateşkes mutabakatının memnuniyetle karşılandığı bildirildi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suriye'de çatışan taraflara ateşkese saygılı olma ve insani yardımların ulaşımının sağlanması çağrısında bulunuldu.
Anlaşmanın, Suriye halkının sıkıntılarını bitirecek bir çözüme ulaşmayı kolaylaştırmasının temenni edildiği açıklamada, Suriyeli tarafların müzakerelere başlama hazırlığında olmasından duyulan memnuniyet ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, uluslararası topluma ateşkes anlaşmasının sürdürebilmesi için çaba sarfetme çağrısı yapıldı.
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