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Tunus'ta askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu iki asker öldü

Tunus'un doğusundaki Safakes kentinde bir askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu iki asker hayatını kaybetti.

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Tunus Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Bilhasan el-Vislati, yerel basına yaptığı açıklamada, Safakes kentindeki hava üssünün çevresinde gece uçuş eğitimi sırasında bir askeri uçağın düştüğünü duyurdu.

Olayda, uçakta bulunan iki kişinin hayatını kaybettiğini belirten Vislati, uçağın düşüş nedenine ilişkin bilgi vermedi.

Geçen şubat ayında da Suse kentinde bir askeri üsten hareket eden askeri helikopterin düşmesi sonucu bir asker ölmüş, iki asker yaralanmıştı.

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