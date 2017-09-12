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Tunus'ta Başbakan Şahid'in geçen hafta kurduğu yeni ulusal uzlaşı hükümeti parlamentodan güvenoyu aldı

Tunus'ta geçen hafta gerçekleştirilen kabine revizyonundan sonra açıklanan yeni ulusal uzlaşı hükümeti parlamentodan güvenoyu aldı.

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Parlamentodaki oturumun oturumun açılışında konuşan Başbakan Yusuf Şahid, yeni hükümetin programını anlattı.

Siyasal uzlaşı ve milli birliği genişletmeleri gerektiğini belirten Şahid, "Yeni hükümette savunma ve içişleri bakanlıklarında revizyona gidildi. Bu, ülkemizin terörle mücadelesine katkı sağlayacaktır. Terörle ve yolsuzlukla mücadele hükümetin öncelikleri arasında yer alacaktır." dedi.

Daha sonra, Tunuslu parlamenterler yeni hükümet ve programına ilişkin söz aldı. Gece yarısına doğru oylamaya geçildi ve hükümetteki tüm bakanlar için birer birer güven oylaması yapıldı.

Şahid'in geçen hafta açıkladığı yeni hükümetteki bakanlar ve devlet sekreterleri, 217 sandalyeli parlamentoda hazır bulunan 167 vekilden gerekli 109'un üzerinde oyu alarak kabul edildi.

Başbakan Şahid, geçen hafta 13 bakanın değiştiği yeni kabineyi Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'ye sunmuştu. Şahid, görüşmenin ardından, 25 bakanlıktan 13'ünde değişikliğe gidilen listeyi Kartaca Sarayı'nda kamuoyuyla paylaşmıştı.

Yeni kabinede Savunma, İçişleri, Maliye, Yatırım ve Uluslararası İşbirliği bakanlıklarında değişiklikler öne çıkmış, Adalet ve Dışişleri bakanları ise aynı kalmıştı.

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