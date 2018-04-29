Şanlıurfa’da taşlı sopalı kavga: 2 yaralı
Şanlıurfa'da iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada 2 kişi yaralandı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre kavga, Eyyübiye ilçesi Harran Kapı Caddesinde meydana geldi. Akraba iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların da kullanıldığı kavga, polis ekiplerinin müdahale etmesiyle son buldu. Kavgada yaralanan biri kadın 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri kavga nedeniyle bölgede önlem aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.