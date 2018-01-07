Tunus'ta DEAŞ'a bağlı 'en tehlikeli teröristlerden biri' yakalandı

Tunus'un batısındaki Kassarin vilayetinin dağlık bölgesinde, terör örgütü DEAŞ'a bağlı Cund el-Hilafe'ye mensup "en tehlikeli teröristlerden biri"nin yaralı olarak ele geçirildiği bildirildi.

Savunma Bakanlığının Tunus resmi haber ajansı TAP'ta yer alan açıklamasına göre, Kassarin vilayetine bağlı Es-Selum Dağı'nda pusu kuran askeri güçler, Burhan el-Bulabi (26) isimli teröristi ayağından vurdu.

"MEGİLE EMİRİ" OLARAK TANINIYOR

Yaralı olarak ele geçirilen Bulabi, Sidi Bu Zeyd ve Kassarin vilayetleri arasında kalan El-Megile Dağına nisbeten "Megile Emiri" olarak tanınıyor.

Bulabi'nin terör örgütü DEAŞ'a bağlı Cund el-Hilafe'ye mensup "en tehlikeli teröristlerden biri" olduğu ifade ediliyor.