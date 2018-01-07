Tunus'ta DEAŞ'a bağlı 'en tehlikeli teröristlerden biri' yakalandı
Tunus'un batısındaki Kassarin vilayetinin dağlık bölgesi Es-Selum'da, terör örgütü DEAŞ'a bağlı Cund el-Hilafe'ye mensup 'en tehlikeli teröristlerden biri' yaralı olarak ele geçirildi.
- AA
Tunus'un batısındaki Kassarin vilayetinin dağlık bölgesinde, terör örgütü DEAŞ'a bağlı Cund el-Hilafe'ye mensup "en tehlikeli teröristlerden biri"nin yaralı olarak ele geçirildiği bildirildi.
Savunma Bakanlığının Tunus resmi haber ajansı TAP'ta yer alan açıklamasına göre, Kassarin vilayetine bağlı Es-Selum Dağı'nda pusu kuran askeri güçler, Burhan el-Bulabi (26) isimli teröristi ayağından vurdu.
"MEGİLE EMİRİ" OLARAK TANINIYOR
Yaralı olarak ele geçirilen Bulabi, Sidi Bu Zeyd ve Kassarin vilayetleri arasında kalan El-Megile Dağına nisbeten "Megile Emiri" olarak tanınıyor.
Bulabi'nin terör örgütü DEAŞ'a bağlı Cund el-Hilafe'ye mensup "en tehlikeli teröristlerden biri" olduğu ifade ediliyor.
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