Tunus'ta parti başkanına 5 yıl hapis cezası

Tunus Başsavcılığı Sözcüsü Sufyan Suleyti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hakkındaki para aklama soruşturmasından dolayı mal varlığının dondurulmasına karar verilen Riyahi'nin, karşılıksız çek kullanma suçlamasıyla 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığını söyledi.

Tunus resmi haber ajansı TAP'a konuşan Riyahi'nin avukatlarından Yusra el-Meyli, kararı en kısa sürede temyize götüreceklerini ve üst mahkemenin kararı bozacağına inandıklarını dile getirdi.

Riyahi'nin davaya konu çekleri ödediğini ve ödemelere ilişkin belgeleri mahkemeye sunduklarını aktaran Meyli, dava sürecinde "prosedür hataları yapıldığını, bunun da savunma tarafının bir an önce talep ettiği ilk temyiz duruşmasında düzeltilmesini umduklarını" bildirdi.

Mecliste 12 milletvekiliyle temsil edilen Özgür Yurtsever Hareketi'nin kurucusu ve Africain Futbol Kulübü'nün 2012 yılından bu yana başkanı olan Riyahi, 2014'te cumhurbaşkanı adayı olmuştu.

Para aklama suçlamasıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde mayıs ayında mal varlığı dondurulması kararlaştırılan Riyahi'ye geçen ay da yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.

Mayıs ayında başlatılan operasyon

Tunus'ta mayıs ayında başlatılan operasyonda yolsuzluk, kaçakçılık ve devlet güvenliğini tehdit suçlamaları yöneltilen bazı iş adamları gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında iş dünyasında tanınan Şefik Ceraya, Necib bin İsmail gibi isimlerin yanı sıra 2014'teki cumhurbaşkanı seçimlerinde aday olan Yasin Şennufi de vardı.

Konuya ilişkin gelişmeler, Tunus'un devrik Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali'nin kayınbiraderi İmad Trablusi'nin Anayasal Hakikat ve Haysiyet Komisyonuna verdiği görüntülü ifadelerin televizyon kanallarında yayınlanmasıyla başlamıştı.

Trablusi ifadelerinde, "gümrük memurlarına rüşvet vermek suretiyle muz ticaretinde nasıl tekel oluşturduklarını ve haksız kazanç sağladıklarını" itiraf etmişti. Gündeme oturan açıklamaların ardından hükümetin harekete geçmesi siyasi partiler tarafından da desteklenmişti.