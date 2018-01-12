Son Dakika Haberleri 12

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Tunus'ta protestolar: Bazı kentlere ordu birlikleri sevk edildi

Tunus'ta, hükümetin kesinti planlarına karşı gerçekleştirilen gösterilerde 300'den fazla kişi gözaltına alındı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Polis, gösterilere biber gazıyla müdahale ediyor.

Gösterilerde yer yer kamu binaları saldırıya uğradı. Gösterileri bastırmak üzere bazı kentlere askeri birlikler sevk edildi.

Başbakan Yusuf Şahid göstericileri 'vandallıkla ve devleti zayıflatmaya çalışmakla' suçladı.

Gösteriler son günlerde, ülkenin başkenti Tunus dahil olmak 10 ayrı kentte düzenlendi.

Tunus'ta hükümetin hazırladığı 2018 bütçesinde birçok kemer sıkma önlemi yer alıyor. Yeni önlemler kapsamında katma değer vergisi başta olmak üzere çeşitli vergiler artırıldı. Vergi artışı sonucu olarak birçok mal ve hizmette zamlar yaşandı.

Cuma günü için kapsamlı gösteri çağrıları

Protestolar geçen hafta barışçıl bir şekilde başladı ancak Pazartesi günü şiddet olayları yaşanmaya başladı.

Olayların en başından bu yana yaklaşık 600 kişi gözaltına alındı. Hükümet göstericileri, polis arabalarını ateşe vermek ve yetkililere saldırmakla suçladı.

Savunma Bakanlığı, ordu birliklerinin ülkenin önde gelen kentlerinde bankaları, postaneleri ve kamu binalarını koruduğunu belirtti.

Göstericiler ise polisi, barışçıl protestolara şiddetle karşılık vermekle suçluyor. Cuma günü için kapsamlı gösteri çağrıları yapılıyor.

Tunus'ta 2011 yılında yaşanan devrim, Zeynel Abidin Bin Ali'nin 20 yıllık iktidarını sonlandırmıştı.

İsyanlar, Arap Baharı olarak adlandırılan süreci başlatmıştı.

Kaynak: BBC

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kadın kılığına girip hırsızlık yapan şahıslar yakalandı

Kadın kılığına girip hırsızlık yapan şahıslar yakalandı

Yemek hazırlarken virüslere dikkat!

Yemek hazırlarken virüslere dikkat!

Yeni Ordu stadında sona doğru!

Yeni Ordu stadında sona doğru!

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA