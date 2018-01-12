Tunus'ta protestolar: Bazı kentlere ordu birlikleri sevk edildi

Polis, gösterilere biber gazıyla müdahale ediyor.

Gösterilerde yer yer kamu binaları saldırıya uğradı. Gösterileri bastırmak üzere bazı kentlere askeri birlikler sevk edildi.

Başbakan Yusuf Şahid göstericileri 'vandallıkla ve devleti zayıflatmaya çalışmakla' suçladı.

Gösteriler son günlerde, ülkenin başkenti Tunus dahil olmak 10 ayrı kentte düzenlendi.

Tunus'ta hükümetin hazırladığı 2018 bütçesinde birçok kemer sıkma önlemi yer alıyor. Yeni önlemler kapsamında katma değer vergisi başta olmak üzere çeşitli vergiler artırıldı. Vergi artışı sonucu olarak birçok mal ve hizmette zamlar yaşandı.

Cuma günü için kapsamlı gösteri çağrıları

Protestolar geçen hafta barışçıl bir şekilde başladı ancak Pazartesi günü şiddet olayları yaşanmaya başladı.

Olayların en başından bu yana yaklaşık 600 kişi gözaltına alındı. Hükümet göstericileri, polis arabalarını ateşe vermek ve yetkililere saldırmakla suçladı.

Savunma Bakanlığı, ordu birliklerinin ülkenin önde gelen kentlerinde bankaları, postaneleri ve kamu binalarını koruduğunu belirtti.

Göstericiler ise polisi, barışçıl protestolara şiddetle karşılık vermekle suçluyor. Cuma günü için kapsamlı gösteri çağrıları yapılıyor.

Tunus'ta 2011 yılında yaşanan devrim, Zeynel Abidin Bin Ali'nin 20 yıllık iktidarını sonlandırmıştı.

İsyanlar, Arap Baharı olarak adlandırılan süreci başlatmıştı.

Kaynak: BBC