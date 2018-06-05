Tunus'ta tekne faciası: 100 ölü

Uluslararası Göç Örgütünden (IOM) yapılan açıklamada, 3 Haziran'da ülkenin güneyindeki Sfaks kenti açıklarında yasa dışı göçmenleri taşıyan teknenin kapasitesinin çok üzerinde 180 göçmenle Avrupa'ya ulaşmak için yola çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, teknedeki 68 kişinin kurtarıldığı, bunların 60'ının Tunus, diğerlerinin de Fas, Libya, Mali, Kamerun ve Fildişi Sahili vatandaşı olduğu belirtildi.

Göçmenlerin Avrupa'ya geçmek için insan kaçakçılarına 700-1000 avro arasında bir meblağ ödediği ifade edilen açıklamada, Sfaks kentine bağlı Kerkene Adası'ndan 5 mil açıkta meydana gelen kazada en az 100 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

IOM Tunus Misyon Şefi Lorena Lando, kazaya ilişkin, "Bu trajediyi anlatacak söz yok. Bu rakamların arkasındaki erkekler, kadınlar ve çocuklar belirsiz bir hayalin peşinde koşarken hayatlarını kaybettiler." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Başkanı Francesco Rocca da son bir haftada Akdeniz sahillerinde en az 110 göçmenin öldüğüne dikkati çekti.

Rocca, hareket halindeki göçmenlerin küresel korumaya ihtiyaç duyduğunu belirterek "Denizdeki bu katliam devam ederken sessiz kalamayız. Yaşamı riske atan herhangi bir politik karar kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Arap Baharı adı verilen süreçten demokratik kazanımlarla çıkmayı başaran Tunus, devrimin vadettiği ekonomik beklentilerini karşılayamadı.

Tunus'un güney ve iç kesimlerinde işsizliğin yüzde 25'in üzerinde seyretmesiyle çok sayıda Tunuslu genç Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmeye çalışıyor.

Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında da hafta sonu sürat teknesinin batması sonucu 6'sı çocuk 9 göçmen yaşamını yitirmişti.