Tunus'ta YSK Başkanı yine seçilemedi

Meclis Başkan Yardımcısı Abdulfettah el-Moro, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, adaylardan hiçbirinin gerekli 109 oyu alamadığını ve dördüncü oturumda da YSK'nın yeni başkanının seçilemediğini ifade etti.

Oylamaya 217 milletvekilinden 170'inin katıldığını aktaran Moro, adaylardan Muhammed et-Telili el-Mansiri'nin 100, Necla İbrahim'in 51 oy aldığını, 18 pusulanın boş çıktığını, birinin ise geçersiz sayıldığını dile getirdi.

Moro, sonraki oturum için Meclis Başkanlığının talimatına göre hareket edeceklerini belirtti.

Nahda Hareketi Partisi Meclis Grup Başkanı Nureddin el-Buheyri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bazı grupların oturuma katılmayarak sergiledikleri disiplinsizlik ve varılan uzlaşıya katkı sağlamamaları seçimden sonuç alınamamasına neden oldu." dedi.

Muhalefet partilerinden Halkçı Cephe Milletvekili Amr Amrusiye ise sorumluluğun yeterli çoğunluğu elinde bulunduran koalisyon partilerinde olduğunu öne sürdü. Amrusiye, yeni YSK Başkanı'nın seçilememesi halinde 25 Mart'ta yapılması planlanan yerel seçimlerin tehlikeye gireceği değerlendirmesinde bulundu.

Tunus'ta devrimden sonraki ilk yerel seçimlerin 17 Aralık 2017'de yapılması gerekiyordu, ancak bazı siyasi partilerden gelen itirazlar üzerine seçimler ertelenmişti. İtiraz eden partiler, yerel yönetimler yasasında reform eksikliği ve YSK'da başkanlık makamı dahil idari boşluk olduğuna işaret etmişti.

Tunus'ta YSK Başkanı Şefik Sarsar, yardımcısı Murad bin Mevla ve komisyon üyesi Lemya ez-Zerkuni, "siyasi baskı" gerekçesiyle mayıs ayında görevlerinden istifa etmişti.