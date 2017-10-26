Tunus'taki Tarım Tarım Makineleri ve Balıkçılık Fuarına yoğun katılım

Tunus Tarım ve Balıkçılık Birliği (UTAP), beş farklı kıtadan 34 ülkenin katılacağı bu yıl 13.'sü gerçekleştirilecek Tarım, Tarım Makineleri ve Balıkçılık Fuarı SIAMAP'a beş kıtadan 520 şirketin katılacağını açıkladı.

Başkentteki UTAP genel merkezinde düzenlenen basın toplantısına, Tunus Tarım ve Balıkçılık Bakanı Semir et-Tayyib, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan ve UTAP Genel Başkanı Abdülmecid ez-Zar katıldı.

Toplantıda aktarılan bilgilere göre, Türkiye'den Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın katılacağı fuarda, Fildişi Sahilleri, Moritanya ve Katar'dan resmi heyetlerin yanı sıra ABD, Fransa, Fas ve Cezayir'den toplam 520 şirket yer alacak.

Onur konuğu olarak Türkiye'nin seçildiği, 31 Ekim-5 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek fuarın 200 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlaması planlanıyor.

Basın toplantısının ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Büyükelçi Doğan, "Tunus, tarımsal alanda büyük potansiyele sahip. Türkiye, katılım gösterdiği bu fuar ve iş adamları vasıtasıyla Tunus'un tarım alanındaki kalkınmasına katkı sağlayacaktır." dedi.

Doğan, Tunus'un da içinde bulunduğu Afrika kıtasının toplam 1,2 milyar nüfusa sahip olduğuna işaret ederek, bu ülkenin tarım ürünlerini çevre ülkelere ihraç etme imkanı bulunduğuna değindi.

UTAP Başkanı Zar ise tarımın Tunus'un ekonomi ve istihdam konusunda geleceğini temsil ettiğini vurgulayarak, bu nedenle fuarda tarımın geleceğini belirleyecek "akıllı tarım" için ayrı bir salonun tahsis edildiğini vurguladı.

Tarım Bakanlığı verilerine göre, bu sektör Tunus'ta gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 9'unu oluşturuyor ve ülkedeki iş gücünün yüzde 16'sına istihdam sağlıyor.