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Turistleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaşamını yitirdi

Meksika'nın doğusunda turistleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti.

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Quintana Roo eyaleti Sivil Savunma Sözcüsü Vicente Martin yaptığı açıklamada, Chacchoben'deki Maya kalıntılarını ziyaret etmek isteyen turistlerin bulunduğu otobüsün otoyolda devrildiğini belirtti.

Kazada yaşamını yitiren 12 kişiden 7'sinin Amerikalı, 2'sinin de İsveç vatandaşı olduğunu dile getiren Martin, ölenlerin 3'ünün uyruğunun tespit edilemediğini ifade etti. Yerel medyada paylaşılan kaza yerine ait görüntülerde devrilmiş otobüsün çevresinde çok sayıda yaralı görülüyor.

Yetkililer, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

 

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